إقالة مدير تربية الديوانية علاء كوشان من منصبه (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، إقالة مدير تربية المحافظة بالوكالة علاء كوشان وتكليف عامر الحصموتي مديراً عام لمديرية التربية بالوكالة لحين أختيار مدير عام.

أدناه وثيقة صادرة من مكتب محافظ الديوانية عباس الزاملي:

