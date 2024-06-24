عودة أكثر من 80 عائلة إيزيدية نازحة إلى سنجار

وقال سمير في حديث للسومرية نيوز، انه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى تستمر العوائل الايزيدية النازحة في مخيمات إقليم كردستان بتقديم طلباتها من أجل العودة الى ديارها قبل انتهاء موعد اغلاق المخيمات المقرر من قبل الحكومة العراقية في 30 من الشهر المقبل (تموز) 2024.وأضاف انه تم اليوم إعادة أكثر من 80 عائلة إيزيدية من ناحية خانك التابعة الى محافظة دهوك الى ديارها في قضاء سنجار وناحية القحطانية، مؤكدا استمرار العوائل بالعودة.