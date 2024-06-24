الهجرة تعلن عودة المئات من النازحين الى سنجار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "(397) نازح يسكنون خارج المخيمات في ناحية (خانكي) والقرى التابعة لها بمحافظة دهوك، عادو إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وقيادة عمليات نينوى وتم تامين الدعم اللوجستي لهم".وأضافت، ان "ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".