البنك المركزي يحدد اوقات الدوام الرسمي للمصارف المجازة

وقال البنك بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "استنادا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بكتابهم المرقم (ش.ز.ل/10/1/اعمام/ 28834) في 22/6/2024، لمراعاة ظروف ارتفاع درجات الحرارة، تقرر ان يكون وقت بدأ الدوام الرسمي في مصارفكم ولكافة الفروع من الساعة الثامنة صباحا وانتهاء الدوام في الساعة الثانية بعد الظهر ابتدء من يوم الاحد المصادف 23/6/2024 ولغاية يوم الخميس المصادف 28/8/2024".