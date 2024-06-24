"حرب الكراسي".. مجلس الديوانية يقيل مدير تربية المحافظة والأخير يتشبث

وقال البرقعاوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "سبب اعفاء مدير تربية الديوانية علاء كوشان جاء نتيجة الفشل الذريع في إدارة تربية الديوانية بالإضافة الى الكثير من الملفات المعطلة ومنها ملف الملحق المتأخر منذ اكثر من سنة ونصف بسبب عدم رفع البيانات الى وزارة المالية بالإضافة الى تأخير رفع العلاوات والترفيع للموظفين السابقين والجدد في التربية والكثير من الملفات التي تم عرضها خلال الاستجواب الذي اجراه المجلس معه سابقا".وأضاف: "لعدم قناعة المجلس بالأجوبة التي قدمها كوشان قرر المجلس اعفائه بوقت سابق وبعد عودة الصلاحيات لمجلس المحافظة اكد المجلس على اعفائه من المنصب واختيار بديل عنه".وأشار الى ان "الفترة القادمة سيتم فتح باب الترشيح لمدراء التربية والمحافظ سيختار 3ر مرشحين بعد دراسة "السيفي" ملفات التعريف عن المرشحين، وسيتم الاتفاق على اسم واحد ورفعه الى وزير التربية من اجل المصادقة عليه".يذكر ان مدير تربية الديوانية المقال نشر بعد ساعة من اقالته بيانا اكد فيه انه ما زال يمارس عمله بمنصبه.وجاء في البيان الذي اطلعت السومرية نيوز عليه، انه "تحت اشراف المدير العام لتربية القادسية، علاء كوشان وبمرافقة مدير الاشراف والاختصاص، تم توزيع مغلفات الأسئلة الامتحانية على المراكز الامتحانية، خلال هذه الجولة اكد ان المديرية العامة للتربية قد استنفرت كافة طاقاتها لضمان نجاح العملية الامتحانية".