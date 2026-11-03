التربية تصدر بيانا بشان حادثة الاختناق بمدرسة في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية تابع عبر اتصال هاتفي مباشر، الحالة الصحية لأكثر من 50 طالبة في إعدادية بمحافظة ، تعرضن لحالات تحسس في القصبات الهوائية، فيما استقرت حالتهن الصحية بعد نقلهن إلى المستشفى".وثمن "سرعة استجابة المحافظ حبيب ظاهر الفرطوسي والمدير العام ، والجهات الساندة، وفي مقدمتها الدفاع المدني، للاطمئنان على الطالبات ومتابعة تداعيات الحادثة".وتابعت الوزارة انه "في سياق كشف ملابسات الحادث، شكلت الجهات المختصة لجنة تحقيقية مشتركة تضم والمحافظة وجهاز ووزارتي والبيئة، لتحديد أسباب الحادثة والمسؤوليات المترتبة عليها".