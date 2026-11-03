تفاصيل جديدة عن حادثة ميسان.. الحصيلة ترتفع الى 59 حالة اختناق

وقال المصدر لـ ، ان "حالات الاختناق التي سجلت نتيجة تسرب غاز الكلور من معمل للألبان في حي القاهرة وسط مدينة ، حدثت في اعدادية للبنات".وأضاف ان "حالات الاختناق سجلت 59 حالة حتى الان".