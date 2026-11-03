المؤبد والحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة حيازة أسلحة ومحررات مزورة

وقال في بيان ورد لـ ، ان "المدان الأول صدر بحقه حكمان، الأول بالسجن المؤبد عن جريمة حيازة الأسلحة بقصد إثارة والرعب بين المواطنين بعدما ضُبطت بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، فيما صدر الحكم الثاني بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة استعمال محررات مزورة منسوبة إلى ".وأضاف ان "المحكمة نفسها أصدرت حكماً آخر بالسجن المؤبد بحق مدانٍ ثانٍ عن جريمة حيازة الأسلحة بقصد التهديد وإشاعة الفوضى والخوف في نفوس المواطنين".