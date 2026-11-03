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المؤبد والحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة حيازة أسلحة ومحررات مزورة
محليات
2026-11-03 | 05:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
المحكمة الجنائية
المركزية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد والحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة حيازة أسلحة ومحررات مزورة.
وقال
مجلس القضاء الأعلى
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "المدان الأول صدر بحقه حكمان، الأول بالسجن المؤبد عن جريمة حيازة الأسلحة بقصد إثارة
الفوضى
والرعب بين المواطنين بعدما ضُبطت بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، فيما صدر الحكم الثاني بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة استعمال محررات مزورة منسوبة إلى
مجلس النواب العراقي
".
وأضاف ان "المحكمة نفسها أصدرت حكماً آخر بالسجن المؤبد بحق مدانٍ ثانٍ عن جريمة حيازة الأسلحة بقصد التهديد وإشاعة الفوضى والخوف في نفوس المواطنين".
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