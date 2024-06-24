اعتقال شخصين قاما بتكسير زجاج مستشفى في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال شخصين قاما بتكسير زجاج مستشفى شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على شخصين قاما بتكسير زجاج مستشفى ام بنين الاهلي".

وأضاف المصدر أن "الشخصين قاما بالاعتداء على الكادر الطبي داخل المستشفى ضمن مدينة الصدر".