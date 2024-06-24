حريق يطال "ثانوية" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع حريق في مدرسة "ثانوية" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع في ثانوية الأعظمية للبنين باحتراق احد الصفوف".

وأضاف المصدر أن "الحريق مسيطر عليه حالياً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.