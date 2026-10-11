العراق يسجل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الحجوزات الواردة إلى الوزارة من مؤسسات الدولة خلال شهر أيلول الماضي بلغت 200 حجز للأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأشخاص وممتلكات لهم"، موضحاً أن "المعاملات أُحيلت إلى الدوائر العدلية ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق السياقات المعتمدة".وأضاف أن "الوزارة تعمل في السياق ذاته ضمن برنامج متكامل لتوسيع آفاق التعاون القانوني والعدلي مع العديد من الدول، من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة تشمل نقل المحكومين، والتعاون القضائي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل، إسهاماً بتطوير المنظومة العدلية وتعزيز التنسيق الدولي بهذا الشأن".وأشار لعيبي إلى أن "الوزارة باشرت نقل عدد من النزلاء الأجانب إلى بلدانهم، استناداً إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع تلك الدول، ومن بينها المملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية ، في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون القضائي والإنساني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على استكمال مذكرة تفاهم مع جمهورية طاجكستان لتبادل المحكومين بين البلدين".وأكد أن "جهود تسير بالتوازي مع مساعي الوزارة لاسترداد الأموال العراقية وملاحقة المطلوبين للقضاء، بالتنسيق مع ومجلس "، مشدداً على "استمرار الوزارة في توسيع شبكة اتفاقياتها الدولية بما يدعم الجهود الحثيثة لاسترداد حقوق وأمواله، فضلاً عن تطوير منظومته العدلية".