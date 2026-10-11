التربية تباشر بخطة تخص فئة معينة من المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أعدت خطة إستراتيجية لتطوير الواقع التربوي تركز بشكل مباشر على البنية التحتية، من خلال استبدال المدارس الطينية في الأقضية والنواحي أبنية نموذجية ذات تصاميم حديثة"، متوقعاً أن "تسهم هذه الخطوة في رفع جودة التعليم بالمناطق النائية وتوفير التجهيزات الحديثة للملاكات التعليمية والطلبة".وأشار إلى وجود ما يقرب من 1000 مدرسة تتنوع بين أبنية كرفانية وطينية متهالكة يتم السعي لاستبدالها بالكامل، لا سيما في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة خلال الأعوام الماضية وتوقفت فيها مشاريع الإعمار.وذكر السيد أن "الجهود المستمرة أثمرت خلال المدة الماضية عن إدخال 1700 مدرسة جديدة إلى الخدمة الفعلية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تنسق مع الحكومات المحلية في المحافظات بهدف حل أزمة نقص الأبنية المدرسية واستبدال المتهرئ والقديم منها، والتعجيل بإنجاز المشاريع الجديدة وتنويع نماذج الأبنية ما بين النموذجية والحديثة".وأفصح في السياق ذاته، عن "شروع الوزارة بالعمل على تنفيذ 650 مدرسة جديدة ضمن خطة التوسع في ملف الأبنية المدرسية في والمحافظات، من أجل القضاء على الدوام الثنائي والثلاثي، فضلاً عن استيعاب الزيادة السنوية الحاصلة بأعداد الطلبة والتلاميذ".يُذكر أن كانت قد أعلنت خلال المدة الماضية عن حاجتها لبناء 10 آلاف مدرسة لجعل الدوام أحادياً في عموم مدارس البلاد، إسهاماً بمواكبة الزيادة السنوية المستمرة في أعداد الطلبة الملتحقين بالدراسة.