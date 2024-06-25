استخدمتها القسّام في "الطوفان".. راية الغدير تحلق بطائرة شراعية في سماء النجف (فيديو)

ويظهر مقطع فيديو اطلعت عليه السومرية نيوز، استخدام "طائرة شراعية" للتحليق براية عيد الغدير في السماء فوق مرقد الامام علي عليه السلام، والطائرة الشراعية هي ذاتها التي استخدمها مقاتلو القسام للتحليق والدخول الى الأراضي المحتلة في غزوة "طوفان الأقصى".وانطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الغدير بتحضيرات من العتبة العلوية، من يوم الجمعة الماضي وتستمر الفعاليات حتى الجمعة القادمة، وبمشاركة 12 دولة.