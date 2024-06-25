بالتزامن مع قرارات تفاوت وتقليص أوقات الدوام.. هل انخفض الزخم المروري ببغداد؟

السومرية نيوز – خاص

في قرار اتخذه مجلس الوزراء للتخفيف من الزخم المروري، حيث اصدر في الـ26 من اذار الماضي قرارا بتغيير أوقات الدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة ضمن إجراءاته لفك الاختناقات المرورية.

وتضمن القرار ما يلي:

اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة وعلى وفق التفصيل الآتي:

أ. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات ( الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة ، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.

ب. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.

ج. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.

د. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.

وعبّر العديد من الموظفين والطلاب عن استيائهم من مواعيد الدوام الجديدة، مؤكدين انها ساهمت في زيادة ساعات ذروة الاختناقات المرورية في معظم المناطق والشوارع الرئيسة للعاصمة بغداد.

الا ان الحكومة العراقية قررت مؤخرا بتقليص ساعات الدوام الرسمي في عموم العراق، مراعاةً لظروف ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصًا أوقات الذروة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عمومًا والموظفين خصوصًا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

حيث وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، في الساعة السابعة صباحًا وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرًا.

كما خول السوداني، وفق البيان، المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة (50) درجة مئوية فأكثر".

هذا القرار حقق أهدافه منذ الساعات الأولى بعد تطبيقه، حيث اكد مواطنون ان "قرار تقليص ساعات الدوام الرسمي أدى الى انخفاض ملحوظ في الاختناقات المرورية بشوارع بغداد"، مؤكدين ان "ذهابهم للعمل والعودة الى منازلهم أصبحت طبيعية وفق الأوقات المحددة، بعد ان كنا نقضي ساعات في الطريق خلال الذهاب او العودة او لقضاء حاجة بسبب كمية الزخم المروري بالشوارع".

فما ذكر اخرون ان "هذا القرار جاء بالتزامن مع تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، ما اثر على حركت السير بصورة إيجابية وخفف من الزخم المروري في شوارع العاصمة".

وتساءل مواطنون "هل انتهت مشكلة الزخم المروري في شوارع بغداد وسيستمر هذا الوضع الإيجابي مع عودة بدء دوام الكليات والجامعات والمعاهد والمدارس؟".



