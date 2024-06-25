مشاهد من إحياء عيد الغدير في النجف

السومرية نيوز – محليات



أحيا جموع المؤمنين، اليوم الثلاثاء، زيارة عيد الغدير في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، وشهدت المناسبة إقامة فعاليات ثقافية ودينية.

وتشهد محافظة النجف الأشرف توافد جموع المؤمنين من مختلف المحافظات العراقية بالإضافة إلى الوافدين من بعض البلدان لأداء زيارة عيد الغدير الأغر

وانطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الغدير بتحضيرات من العتبة العلوية، من يوم الجمعة الماضي وتستمر الفعاليات حتى الجمعة القادمة، وبمشاركة 12 دولة.