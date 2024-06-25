احياء عيد الغدير وكلمة السيد الصدر وتقييم عمل الوزراء في نشرة الظهيرة على السومرية

# بمشاركة حاشدة.. احياء عيد الغدير في النجف الاشرف.. والسيد الصدر يشكر العراقيين على نجاح مشروع العطلة# مع قرب اعداد تقييم عمل الوزراء والمحافظين.. التغييرات الوزارية تصطدم برغبات الكتل.. وتوقعات بصعوبة اجرائها# ثلاثة مناصب في آن واحد.. تكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران يثير موجة استغراب.. والنقل النيابية تصف القرار بغير المدروس# المجمعات السكنية في بغداد.. غلاء فاحش وارقام متصاعدة.. ومستثمرون يستغلون سوء التخطيط وغياب الرقابة