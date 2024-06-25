تفاصيل الحريق بمنطقة عويريج الصناعية جنوب بغداد

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة الكاملة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل جملونين في منطقة عويريج الصناعية جنوب بغداد، متخذة لخزن المناديل الورقية (الكلينس) بكميات كبيرة وبطريقة خزن عشوائية، مشيرة الى ان تلك المخازن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني ومحال الى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني.وأضافت ان فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بإنقاذ ثمانية جملونات ملاصقة مملوءة بالبضائع مع إنقاذ 6 مولدات كهربائية بعد ان استنفرت فرق الدفاع ودفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة وتمكنت من السيطرة وإخماد الحادث رغم ارتفاع درجات الحرارة تحت أشعة الشمس ومواجهة نيران الحريق.على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية، بحسب البيان.