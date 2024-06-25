ثامن حالة خلال أسبوعين.. وفاة شاب غرقاً في البصرة

​أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوفاة شاب غرقاً في العشار بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حادث غرق لشاب عمره 16 عاماً أثناء السباحة في منطقة العشار".

وأضاف المصدر أن "هذه الحالة هي الثامنة خلال أسبوعين".