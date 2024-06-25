المرور تنوه لقطع مؤقت لشارع وسط بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء الثلاثاء، عن قطع مؤقت لشارع لمدة يومين وسط بغداد.

وقال المديرية في بيان، إنه "سوف يكون قطع مؤقت ضمن جانب الرصافة من ساحة كهرمانة باتجاه كرادة داخل من الساعة الخامسة صباحا ليوم غد ولمدة يومين".

وأضاف البيان أن الهدف من القطع "المباشرة بعملية الاكساء ضمن هذه المنطقة"، داعياً سائقي المركبات الى "إتخاذ الطرق البديلة".