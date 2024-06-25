الملاحة الجوية بشأن مطار بغداد: المسافر سيلمس مزيداً من التغييرات

وقال عباس البيضاني في حديث لـ السومرية نيوز، "ما زال العمل مستمرا لإزالة الحشائش والاعشاب من محيط ومقتربات مطار بغداد الدولي، و بعد اكمال عمليات الازالة سيتم زرع مقتربات ومحيط المطار بالحزام الاخضر".

وأضاف البيضاني "ستكون هناك لمسات جمالية على الحدائق المحيط بالمطار"، مشيراً الى أن "الجهات الفنية مستمرة باعمال تأهيل المطار".



ولفت البيضاني الى ان المسافر سيلمس مزيداً من التغييرات والاضافات الجديدة"، مشدداً بالقول "راحة المسافر من ضمن اولويات عملنا".