متابعة ميدانية مكثفة لتسريع العمل في مشروع مجاري الحلة الكبير

وتضمن اللقاء استعراضاً شاملاً للمكونات الفنية للمشروع الذي يشمل شبكات مياه أمطار بطول 157 كم، وشبكات مياه صرف صحي بطول 201 كم، بالإضافة إلى 8 محطات رفع ثقيلة و7 محطات رفع للأمطار، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي الحالية 57%.وعلى هامش الزيارة، أجرى جولة ميدانية لمواقع العمل تفقد خلالها مراحل التنفيذ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية لدفع عجلة العمل وتلبية تطلعات المواطنين الخدمية في المحافظة.