أول تجربة للطاقة الشمسية في أطراف بغداد

وأفاد عضو المجلس في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، بأن "المجلس رفع طلباً إلى يتضمن تسهيل دخول الشركات المختصة بالطاقة الشمسية إلى ناحية ، والتي تم اختيارها لتطبيق أول تجربة لنصب المنظومات في مناطق الأطراف".وبين أن "المجلس طلب تسهيل الإجراءات الخاصة بمنظومات الطاقة الشمسية، مع تجهيز المواطنين والموظفين بدون شروط وعن طريق البطاقات المصرفية المتاحة لديهم بنظام التقسيط بغية الإفادة منها ونصبها في منازلهم ومزارعهم تعويضاً عن النقص بالكهرباء الوطنية".وذكر الخزعلي أن "المجلس تسلم طلبات عدة من المواطنين وأصحاب المزارع في مناطق الأطراف تتضمن رغبتهم بتجهيز منازلهم ومزارعهم بهذه المنظومات بسعات تتراوح بين 15 و20 و30 ، ووفقاً لأقساط شهرية تتراوح مبالغها بين 50 إلى 75 وصولاً إلى 100 ألف دينار".وأشار إلى أن "مسؤولي البنك المركزي أكدوا خلال اللقاء بهم، أن المبادرات والإجراءات الحكومية تم توظيفها، من أجل تعزيز نشر الطاقة النظيفة في البلاد والمساهمة في حلِّ إشكالات نقص الوقود، لاسيما أن هناك مساحات زراعية شاسعة ضمن أطراف العاصمة تكفي لنصبها، بعكس مناطق المركز التي تفتقر لها"، مبيناً أن "هذه التجربة سيجري تعميمها تباعاً بين بقية المناطق بعد اكتمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".