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أول تجربة للطاقة الشمسية في أطراف بغداد
محليات
2026-10-15 | 02:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اختار
مجلس محافظة بغداد
، ناحية
سبع البور
لتطبيق أول تجربة لتنصيب منظومات الطاقة الشمسية في مناطق الأطراف، مع اتباع إجراءات لتسهيل تجهيزها وفقاً لقروض ميسرة.
وأفاد عضو المجلس
يحيى الخزعلي
في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، بأن "المجلس رفع طلباً إلى
رئاسة الوزراء
يتضمن تسهيل دخول الشركات المختصة بالطاقة الشمسية إلى ناحية
سبع البور
، والتي تم اختيارها لتطبيق أول تجربة لنصب المنظومات في مناطق الأطراف".
وبين أن "المجلس طلب تسهيل الإجراءات
الجمركية
الخاصة بمنظومات الطاقة الشمسية، مع تجهيز المواطنين والموظفين بدون شروط وعن طريق البطاقات المصرفية المتاحة لديهم بنظام التقسيط بغية الإفادة منها ونصبها في منازلهم ومزارعهم تعويضاً عن النقص بالكهرباء الوطنية".
وذكر الخزعلي أن "المجلس تسلم طلبات عدة من المواطنين وأصحاب المزارع في مناطق الأطراف تتضمن رغبتهم بتجهيز منازلهم ومزارعهم بهذه المنظومات بسعات تتراوح بين 15 و20 و30
أمبير
، ووفقاً لأقساط شهرية تتراوح مبالغها بين 50 إلى 75 وصولاً إلى 100 ألف دينار".
وأشار إلى أن "مسؤولي البنك المركزي أكدوا خلال اللقاء بهم، أن المبادرات والإجراءات الحكومية تم توظيفها، من أجل تعزيز نشر الطاقة النظيفة في البلاد والمساهمة في حلِّ إشكالات نقص الوقود، لاسيما أن هناك مساحات زراعية شاسعة ضمن أطراف العاصمة تكفي لنصبها، بعكس مناطق المركز التي تفتقر لها"، مبيناً أن "هذه التجربة سيجري تعميمها تباعاً بين بقية المناطق بعد اكتمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
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