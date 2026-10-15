اليوم.. إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية

– محلي

من المقرر ان تعلن ، اليوم الخميس، نتائج المركزي في الجامعات الحكومية.

ووفقا للوزارة فان موعد اعلان النتائج في الساعة 11 والنصف صباحا.

وستنشر نيوز، نتائج عبر رابط الكتروني يتيح للطالب معرفة نتيجة قبوله.