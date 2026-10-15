التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " العام والأهلي والأجنبي حددت ضوابط بقاء طلبة الصف السادس العلمي الراسبين لسنة دراسية واحدة في مدارس المتميزين وثانويات ومدارس المتفوقين والمتفوقات، لمدة سنة واحدة فقط، استنادا إلى موافقة وزير التربية".واضافت ان "الضوابط تضمنت نقل الطلبة الراسبين لسنتين دراسيتين متتاليتين إلى المدارس المسائية، مع إمكانية استضافتهم في المدارس المذكورة، على أن يتم احتسابهم ضمن مدارسهم الأصلية، ولا تشملهم امتيازات طلبة المتميزين، لكونهم أصبحوا ضمن نظام الاستضافة".