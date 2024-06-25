وزير النقل يوجه بالتحقيق بحادثة "بوابة المرور" في مطار بغداد

وقالت الوزارة في بيان، إن السعداوي "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الخلل في إحدى بوابات المرور داخل مطار بغداد الدولي"، موضحة أن "وزير النقل وجه اللجنة برفع نتائج التحقيق بالحادثة خلال 24 ساعة".وأضاف البيان، أن "خللا حصل في أثناء مرور المسافرين عبر احد الكيتات، داخل مطار بغداد الدولي، ما اضطرهم الانتظار أقل من 15 دقيقة، لحين معالجة الخلل".ولفت البيان الى أن "الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية باشرت، منذ تسنمها إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني، حملة تأهيل صالات المطار، والبنية التحتية لمختلف اروقة المطار، من بينها الكيتات".وتابع، أن "هذه الكيتات تعمل بصورة الكترونية، وتشرف على عملها جهة مختصة هي من تتولى معالجة اي خلل فيها، لذلك حدث تأخير في فتحها امام المسافرين ما دفع ادارة المطار للتدخل وفتحها يدويا".واشار البيان الى أنه "في الوقت الذي تعرب فيها الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عن اعتذراها للمسافرين الكرام عما حصل، تؤكد استمرارها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين"، مضيفاً "كما تهيب بالمواطنين عدم الانجرار وراء التشويش والتضليل الإعلامي والشائعات، التي تقف وراءها جهات مغرضة لا تريد الاستقرار للعمل المؤسساتي، وبسبب تضررها من الإصلاحات الإدارية في مطار بغداد الدولي".