الموقف المروري في بغداد الان.. قائمة بالشوارع المزدحمة

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز خارطة بازدحامات بغداد صباح اليوم الأربعاء، حيث يظهر الموقف المروري وجود ازدحامات قصيرة متناثرة، فضلا عن ازدحامات ثقيلة وطويلة متركزة على بعض الاماكان ولاسيما سريع القادسية وجسر الطابقين.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



جسر وساحة الطابقين



سريع بغداد الجنوبي من جسر الوليد لغاية تقاطع الدورة



شارع قطر الندى



جسر الجادرية



سريع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسية



شارع دمشق امام الزوراء وشارع 14 تموز من ساحة الاحتفالات الى نفق العلاوي



شارع أبو نؤاس السايدين بين حدائق أبو نؤاس وحدائق شهرزاد



مجسر الأمانة ومجسر الربيعي مجسر العلوية ازدحام



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضة مرور بطيء



الشارع المجاور لمجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرجي



ساحة الطيران والشارع المؤدي لساحة الخلاني والشارع المؤدي لساحة التحرير وساحة التحرير ازدحام



شارع الرشيد بين حافظ القاضي والسوق العربي



ازدحام من جسر 14 رمضان لغاية مقبرة براثا













وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمجسر وساحة الطابقينسريع بغداد الجنوبي من جسر الوليد لغاية تقاطع الدورةشارع قطر الندىجسر الجادريةسريع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةشارع دمشق امام الزوراء وشارع 14 تموز من ساحة الاحتفالات الى نفق العلاويشارع أبو نؤاس السايدين بين حدائق أبو نؤاس وحدائق شهرزادمجسر الأمانة ومجسر الربيعي مجسر العلوية ازدحاممحمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضة مرور بطيءالشارع المجاور لمجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرجيساحة الطيران والشارع المؤدي لساحة الخلاني والشارع المؤدي لساحة التحرير وساحة التحرير ازدحامشارع الرشيد بين حافظ القاضي والسوق العربيازدحام من جسر 14 رمضان لغاية مقبرة براثا