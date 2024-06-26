تظاهرات حاشدة أمام مبنى ديوان بابل بسبب شحة المياه

وقال مراسل السومرية نيوز، إن أهالي مناطق الخميسية والغزالي تظاهروا اليوم أمام ديوان محافظة بابل للمطالبة بتوفير المياه إلى مناطقهم التي تعاني من شحة مياه غير مسبوقة.وأضاف المراسل، أن عدم توفير المياه أجبر اغلب السكان على هجر مناطقهم وتراجع الثروة الزراعية والحيوانية في اهم مناطق زراعية في جنوب محافظة بابل.