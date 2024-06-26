إحصائية رسمية: انقاذ 85 مليار دينار من الحرائق في العراق منذ بداية 2024

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات للحد من حوادث الحرائق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، بينها نشر الخفراء في المؤسسات الحكومية، كما بلغ عدد عمليات الكشف عن الخفراء 10 آلاف و679 عملية في إطار محاسبة المخالفين، بينما وصل عدد الدعاوى التي صدرت بحق المخالفين ألفا و221 دعوى، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الدعاوى المحالة إلى محاكم الجنح 516 دعوى.ولفت إلى تزويد مديرية الدفاع المدني بـ 300 عجلة إطفاء صغيرة تصل إلى حوادث الحرائق خلال وقت وجيز، فضلا عن تزويدها بست عجلات مزدوجة العمل تقوم بعمليات الإطفاء، وسلالم الوصول إلى البنايات ذات الارتفاعات العالية.وتابع أن فرق الدفاع المدني نفذت 165 عملية إنقاذ خلال العام الحالي، في حين كانت حصيلة الأموال التي تم إنقاذها من الخسائر نتيجة هذه الحوادث 85 مليارا و900 مليون و500 ألف دينار.وأضاف ميري، أن الإجراءات التي نفذت أسهمت بخفض تلك الحوادث بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت حوادث الحرائق خلال الأشهر الخمسة الماضية قرابة خمسة آلاف حادث، بينما تم تسجيل 10 آلاف حادث خلال المدة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس وعي المواطن في اتباع تعليمات مديرية الدفاع المدني، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.من جانبه، عزا مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، انخفاض معدلات الحرائق إلى جهود كبيرة بذلتها فرق الدفاع المدني، من خلال نشر تعليمات الوقاية والأمن وإلزام جميع أصحاب المحال والمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، باتباع التعليمات الصادرة من المديرية، فضلا عن تفعيل المواد القانونية التي تسهم في الحد من الحوادث، ومنها منح صلاحية إلى المحافظين بغلق المشروع المخالف لمدة 15 يوما، وفي حال لم يمتثل صاحب المشروع إلى التعليمات تجري إحالته إلى محاكم الجنح.ونوه بأن هناك 162 مشروعا مخالفا تم إغلاقها، بينما أصدرت محافظة بغداد مؤخرا قرارا بغلق 257 مشروعا مخالفا لتعليمات مديرية الدفاع المدني.