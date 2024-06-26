بعد مهلة الـ48 ساعة.. الناصرية تكسب 11 قرارا من الوفد التفاوضي للكهرباء

وعلى خلفية الاحتجاجات والاعتصام امام محطة الناصرية الحرارية ومنح مهلة 48 ساعة للاستجابة الى المطالب، اوفدت الحكومة الاتحادية وفدا من وزارة الكهرباء للتفاوض مع المعتصمين في ذي قار، فيما اظهر محضر الاجتماع موافقة الوزارة على جميع مطالب المتظاهرين الفنية والمقترحات المتعلقة بتحسين التيار الكهربائي في ذي قار.وقرر وفد الوزارة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالنقل والتوزيع وفك الاختناقات على المدى القريب، والمصادقة على مقترحات المتظاهرين التي تضمنت عددا من محطات الإنتاج الحرارية والغازية ومشاريع الطاقة الشمسية وجميعها مشاريع متوقفة.وتضمنت الطلبات التي تم الموافقة عليها انشاء شركة عامة للكهرباء في ذي قار وفصلها عن البصرة تماما.ادناه الوثائق التي تتضمن جميع التوصيات والقرارات التي خرجت وفق محضر الاجتماع المشترك: