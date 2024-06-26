الباوي مهنئاً أبو زينب اللامي بالمنصب الجديد: نفتخر بتمثيلك لقيم الشرف والتضحية

السومرية نيوز – محليات

هنأ الحاج محمد الباوي، اليوم الأربعاء، أبو زينب اللامي بالمنصب الجديد، فيما أشار الى انه يمثل قيم الشرف والتضحية.

وقال الباوي في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، "رجل من حديد، يرتدي الشرف كالدروع، ويحمل الإخلاص كالراية، وقف في وجه التحديات، شامخاً كالجبل، يجسد الشجاعة والتفاني في كل موقف او مهمة يكلف بها دفاعاً عن وطنه بكل إخلاص".

وأضاف "شكراً لك يا رمز الأمان ونهنئك بنيلك وسام الشرف والعزة كمعاون لأركان الحشد الشعبي"، لافتا الى "اننا نفخر بتمثيلك لقيم الشرف والتضحية، ونتمنى لك التوفيق والسداد في المنصب الجديد".

وافاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بترفيع رئيس جهاز امن الحشد، أبو زينب اللامي وتكليفه بمنصب نائب رئيس اركان هيئة الحشد.

وكشف المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم ترفيع رئيس جهاز امن الحشد أبو زينب اللامي ومنحه منصب نائب رئيس اركان هيئة الحشد".

واضاف، المصدر انه "تم تكليف علي الزيدي بديلاً عنه في منصب مدير امن الحشد".