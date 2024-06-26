"عشرات الأجنة في علب البان ودبس".. ماذا يحدث في مقبرة إمام أحمد؟

السومرية نيوز – محليات

عثر مواطنان على عشرات الأجنة تراوحت أعمارها بين 5 إلى 16 أسبوعاً، والتي وضعت في علب لبن ودبس وراشي، بمقبرة "إمام أحمد" في حي منارة بأربيل.

ونقلت وسائل اعلامية كردية عن احد المواطنين قوله، "عندما كنا في زيارة الى المقبرة، جاءت سيارة أجرة وطلب سائقها مساعدته في دفن اجنة، حيث كنت أتصور أن عددها واحدة او اثنين، لكن تبين أن عددها يتراوح بين 30 و40"، مشيرا الى ان "والدي رفض مساعدته كون ذلك فيه خطيئة واكد على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية".

وتابع "رأينا حتى الآن 3-4 أشخاص طلبوا منا المساعدة لدفن أجنة أُجهضت مقابل 50 ألف دينار في كل مرة".

فيما ذكر المواطن الاخر ان "أشخاصاً يأتون في كثير من الأحيان وهم يسعون لإخفاء أجنة أُجهضت"، مبيّناً أن "الأمر لا يقتصر على هذه المقبرة، بل يمتد إلى مقابر أخرى".

وذكرت طبيبة اختصاصية في مستشفى الولادة بعد مشاهدتها لمقاطع فيديو حول الدفن ان "هذا ليس من عمل قابلة غير متعلمة، بل مختصة وضعت الأجنة في كيس خاص ومحول طبي في علب وأغلقتها بإحكام".