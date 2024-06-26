تعرض موكب نائب إلى حادث سير في الديوانية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تعرض موكب النائب ناظم الشبلي الى حادث مروري دون خسائر بشرية في الديوانية على طريق السنية".وبين، أن "الحادث أدى إلى اصابة شقيقه لواء الشبلي ونقل على اثرها الى مستشفى الديوانية".