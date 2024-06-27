حرق إطارات وقطع شوارع المنطقة الصناعية بميسان احتجاجا على الكهرباء (صور)

السومرية نيوز – محليات



تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية والمهن الحرفية، اليوم الخميس، في المنطقة الصناعية بمحافظة ميسان احتجاجا على تردي الكهرباء.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من أصحاب هذه المحال نظموا تظاهرات وقاموا بإحراق عدد من الإطارات وقطعوا بها الشوارع في الحي الصناعي بمحافظة ميسان.



وأضاف المراسل، أن المتظاهرين أكدوا ان هذا التصعيد جاء بعد تردي تجهيز الحي الصناعي بالطاقة الكهربائية.

أدناه صور التظاهرة: