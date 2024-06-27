التربية تُحدد ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات (وثيقة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الضوابط والشروط حسب ما يلي:•يبدأ التقديم الالكتروني يوم الاثنين الموافق 8 / 7 / 2024 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الـموافق 21 / 7 / 2024.• قبول الطلبة الحاصلين على معدل (90%).• لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين.• يكون الاختبار وزاريا تحصيليا للمواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي.وأضافت الوزارة ان موعد الاختبار التحصيلي سيكون في يوم الاربعاء الموافق 7 / 8 / 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب.