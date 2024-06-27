ترك رسالة لأهله.. معلم ينتحر في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتحار معلم جنوب شرقي بغداد، مشيراً الى أنه ترك رسالة الى أهله.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معلماً في مدرسة ابتدائية انتحر بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل احد غرف شقته في مجمع بسماية".

وأضاف المصدر أن "المعلم ترك رسالة لأهله يرشدهم فيها على مبلغ من المال يخص مراسم دفنه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وهذه الحالة هي الثانية التي سجلتها بغداد، اليوم الخميس، اذ انتحرت فتاة شنقاً داخل غرفتها ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة.