اللامي ينفي "منشورات وكتابات مزورة" نسبت اليه في مواقع التواصل

نفى معاون رئيس اركان الحشد الفريق الركن حسين فالح اللامي، الخميس، "منشورات وكتابات مزورة" نسبت اليه في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال اللامي في بيان، "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وكتابات مزورة نسبت الينا نحب ان نوضح لجمهورنا واخوتنا ومحبينا اننا لانمتلك اي موقع او منصة إلكترونية على مواقع التواصل".

وأضاف "هذا جزء من التزامنا المهني وضوابط العمل الأمني الذي يوجب الابتعاد عن الاعلام واستخدامه".

وتابع اللامي "لذا توجب التنبيه والتحذير من أناس تحاول الصيد في الماء العكر وخلط الاوراق… والله الموفق".