خلاف المعتاد.. العراق على موعد مع انخفاض بالحرارة بداية تموز

السومرية نيوز – محليات

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف ان "يوم الثلاثاء المقبل والذي سيصادف الثاني من شهر تموز، فأن درجات الحرارة ستنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومستقرة في المنطقة الجنوبية".

وتابعت ان "درجات الحرارة في البلاد ليوم غد ستسجل من (40 مئوية في دهوك – 48 مئوية في البصرة)"، لافتة الى ان "بغداد ستسجل يوم غد درجة حرارة تبلغ 45 مئوية".