"وجبة جديدة من الهول".. 96 عائلة تستعد لدخول العراق

السومرية نيوز – محليات

كشف مصدر مطلع، ان 96 عائلة من مخيم الهول تستعد لدخول العراق.

وذكر المصدر في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "هناك وجبة جديدة من الاسر العراقية الساكنة في مخيم الهول، تستعد لدخول العراق قريبا".

وأضاف ان "القائمة تضمّ 96 عائلة عراقية سيتم نقل افرادها إلى مخيم الجدعة".

ويواجه ملف استعادة العائلات العراقية من مخيم الهول السوري حملات إعلامية مناهضة ورفض وضغوط، على خلفية ارتباط تلك العائلات بتنظيم داعش، لكنّ العائلات التي تُستعاد من مخيم الهول ليست كلها من "عائلات داعش".

وأكدت الحكومة العراقية أنّ هناك عائلات هُجّرت بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسوريا، وبالتالي انتهى المطاف بها في مخيم الهول وغيره.

وفي الأشهر الماضية، عقد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي سلسلة لقاءات مع سفراء دول أجنبية وعربية في بغداد، حثّهم خلالها على ضرورة استعادة رعاياهم من داخل مخيم الهول الذي وصفه بأنّه يمثّل "خطراً على المنطقة".

وأكد الأعرجي أنّ "مخيم الهول قنبلة موقوتة نعمل على تفكيكها"، مشيراً إلى أنّ "من بين الأشخاص الذين يعيشون في هذا المخيم أكثر من 20 ألف شخص دون 18 عاماً".