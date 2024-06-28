الجالية الإيرانية تنتخب في العراق (صور)

السومرية نيوز – محليات

مع انطلاق الانتخابات الإيرانية لاختيار خليفة للرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، الذي قضى بحادث تحطم مروحيته الشهر الماضي، بدأت الجالية الإيرانية في العراق الادلاء بأصواتهم داخل المركز الانتخابي المخصص لهم في 9 محافظات.

ويحق لنحو 61 مليون ناخب التوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً، فيما يوجد14 مركزا انتخابيا في العراق موزعة على 9 محافظات لغرض اتاحة التصويت للايرانيين المتواجدين داخل العراق.

ويشارك أكثر من 200 مراسل من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في تغطية الانتخابات، بما في ذلك مراسلون من أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وأفغانستان والنمسا وتركيا والكويت وهولندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق واليمن واليابان وفرنسا والفلبين ولبنان وقطر وعمان وأستراليا والسويد والدنمارك والهند وكوريا الجنوبية.