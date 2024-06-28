بالفيديو.. لحظة انفجار انبوبة اوكسجين داخل مستشفى في ذي قار

السومرية نيوز – محليات

اظهر مقطع فيديو لحظة انفجار انبوبة اوكسجين داخل مستشفى في ذي قار، ما أدى الى إصابة شخصين بجروح.

وذكر مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، ان "انبوبة اوكسجين انفجرت داخل مستشفى سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، ما أدى الى الحاق اضرار مادية واصابة شخصين بجروح".