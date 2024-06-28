"تقصير واهمال وسرقة".. دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء

السومرية نيوز – خاص

تعهد النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، برفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء لاتهامها بـ"التقصير والاهمال وسرقة" حصة المحافظة من الطاقة.

وقال السلامي في تصريح تابعته السومرية نيوز، "في اطار متابعتنا لملف الكهرباء، فأن حصة محافظة النجف هي 5.86 بالمئة من منظومة التيار الكهربائي التوليد بواقع 1400 ميغاواط، الا ان ما يصل للمحافظة هو 1130 ميغاواط"، مبينا ان "هذا يحصل في وقت تصل انتاج الطاقة الإجمالي 25 الف و300 ميغاواط".

وأضاف ان "هناك تقصير واهمال وسرقة لحصة النجف من التيار الكهربائي"، لافتا الى "اننا سنتخذ إجراءات بتحريك شكوى على وزارة الكهرباء لمحاسبة الموظف المقصر بذلك ولا توجد مجاملة على حساب احد".

واكد ان "ملف الكهرباء ساخن ويتعلق بجميع العراقيين".