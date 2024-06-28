مليارات تصرف وابواب تغلق وعمليات ابتزاز.. ماذا يحصل في كراجات النقل الخاص

السومرية نيوز- محليات

كراجات اغلقت ابوابها بوجه عجلات النقل الخاص رغم مليارات صرفت على اعادة تأهيلها، لتغص الشوارع بمئات الباصات الصغيرة التي اتخذت من التقاطعات ملاذا لها.

ورغم هذا يبتز موظفو النقل الخاص السائقين بمبالغ من المفترض انها تجبى عند صعود الركاب داخل الكراجات.



حيث ناشد اصحاب باصات وعجلات اجرة، وزارة النقل لانقاذهم من الابتزاز الذي يتعرضون له في الشوارع



ورغم هدر المليارات على تأهيل مرائب النقل الخاص، لم تعد الكراجات لسابق عهدها، بل باتت مأوى للحيوانات السائبة والمشردين الذين استغلوا خلوها لسنوات.