الخامسة خلال 24 ساعة.. شاب ينهي حياته شنقاً بواسطة حبل ببغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شاباً من مواليد الـ 2000 شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة حسينية المعامل بالعاصمة بغداد".يذكر ان حادثة الانتحار هذه هي الخامسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.