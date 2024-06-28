تفاصيل جديدة عن انفجار "قنينة الاوكسجين" بمستشفى سوق الشيوخ

وقال الجابري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الانباء التي أوردتها مواقع التواصل الاجتماعي عن انفجار قنينة اوكسجين في مستشفى سوق الشيوخ غير دقيقة".واضاف، انه "اثناء نقل الاوكسجين بين قناني الاوكسجين الكبيرة وقناني الاسعاف التي تكون صغيرة لسهوله حركتها حصل خطأ فني ما أدى الى تسرب الاوكسجين بقوى الضغط وحدث انفجار الانبوب الناقل بين القناني تسبب بإصابة اثنين من منتسبينا بحروق طفيفة دون اي خسائر مادية"، مؤكدا ان "الحادث تم احتواءه بسرعة".وفي وقت سابق، تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن انفجار أنبوبة اوكسجين داخل مستشفى الامر الذي نفاه المعاون الإداري.