توضيح من العمل حول تأجيل صرف رواتب "المعين المتفرغ" لشهر حزيران

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تود هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن توضح للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ أنها أكملت جميع الإجراءات الإدارية والفنية لصرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران".وأضافت، انه "بسبب أيام العطل الرسمية لعيد الأضحى المبارك وأيام الجمعة والسبت التي تزامنت مع أيام صرف الراتب، تأخر وصول التمويل من وزارة المالية، مما أدى إلى تأجيل الصرف إلى مطلع الأسبوع المقبل".