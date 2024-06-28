وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من أهالي محافظة كربلاء نظموا وقفة احتجاجية في فلكة الأحرار وسط المدينة؛ للمطالبة بتحسين وضع الكهرباء.وفيما طالب المتظاهرون، بحسب مراسلنا، بانصاف المدينة وإعطاءها حصة إضافية، فانهم حملوا أعضاء مجلس النواب المسؤولية بسبب السكوت وعدم الدفاع عن حقوق كربلاء.