مؤشر تصاعدي خطر.. بغداد تسجل سابع حالة انتحار خلال 24 ساعة

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "امرأة من مواليد 1978 اقدمت على حرق نفسها بمادة النفط داخل دارها الواقع ضمن قطاع 36 في مدينة الصدر شرقي العاصمة"، مبيناً أن "حادثة الانتحار هذه هي السادس في بغداد".وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى "إقدام شاب من مواليد 2007 على شنق نفسه ضمن منطقة زيونة، لاسباب المجهولة ليرتفع بذلك عدد حالات الانتحار إلى 7 حالات خلال اخر 24 ساعة".