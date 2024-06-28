كربلاء.. حريق في منتجع حي الحسين

وقال مراسلنا، ان حادث حريق اندلع داخل منتجع حي الحسين بمحافظة كربلاء، مبيناً ان فرق الدفاع المدني تحاول محاصرة النيران لمنع توسع الحريق وامتداده الى مطاعم وفندق داخل المنتجع.واضاف، ان الحادث لم يوقع خسائر بشرية وفق المعلومات الاولية.