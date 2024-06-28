بمشاركة 3 فرق إطفاء.. اخماد حريق منتجع حي الحسين في كربلاء

وقال مراسلنا، انه تم اخماد الحريق الذي اندلاع في مطعم ميلانو داخل منتجع حي الحسين وسط مدينة كربلاء بمشاركة ثلاث فرق إطفاء من الدفاع المدني.واضاف، انه لا وجود لخسائر بشرية والاضرار كانت مادية فقط، مبيناً أن السبب هو تماس كهربائي مع استخدام السندويج بنل الأمر الذي ساعد على سرعة النيران.