السامرائي يدعو لدعم القطاع الزراعي وتوفير الخدمات

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي زار اليوم الجمعة، منطقة صدر اليوسفية، حيث استقبله الشيخ عثمان تركي الطلال الكرطاني وعدد من وجهاء العشائر المجاورة".وجاء الاستقبال في تجمع جماهيري كبير، حيث رحب الشيخ عثمان التركي، ووجهاء العشائر، برئيس التحالف وأشادوا بدور التحالف في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وفق البيان.واضاف البيان، ان اللقاء "استعرض اهالي المنطقة الأوضاع الخدمية فيها، بهدف معالجتها بالتعاون مع الحكومة المحلية والمؤسسات الاتحادية".‏وألقى رئيس تحالف العزم، بحسب البيان، "كلمة في التجمع الجماهيري، دعا فيها الجهات الحكومية الى مزيد من الاهتمام بهذه المنطقة الحيوية وضرورة دعم القطاع الزراعي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا المتابعة التحالف لجمبع الملفات ذات المساس بحياة المواطنين من خلال ممثليه في حكومة محافظة بغداد ومجلسها".